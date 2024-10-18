«Центр мемориальных услуг» Подмосковья провел почти 12 тыс консультаций

За третий квартал 2024 года специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели 11 812 консультаций для жителей Подмосковья по вопросам погребения и похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Консультации проводились в муниципальных МФЦ, на подмосковных кладбищах и в центральном офисе учреждения. Также специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» проводили консультации по телефону «горячей линии» и давали разъяснения по вопросам погребения и похоронного дела в ответах на онлайн-обращения граждан.

Звонок на горячую линию остается самым популярным способом обращения в наше учреждение, за прошедший квартал по телефону проконсультировано 9712 граждан. Посредством интернет-каналов коммуникации дано 979 ответов, в очном формате проведена 1121 консультация.

«Мы прекрасно понимаем, что фактически каждое обращение в наше учреждение связано с человеческой трагедией, утратой родных, друзей. Чтобы совершенствовать навыки консультантов по общению с потерявшими близких гражданами, недавно мы начали сотрудничество с Научно-практическим центром психологической помощи. В данном центре проводятся научно-практические изыскания в области танатологии и разрабатываются учебно-методические материалы для работы с людьми, которые боятся смерти или не могут справиться с горем утраты ушедших из жизни близких», — рассказал директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

Традиционно больше всего обращений жителей Московской области поступило по вопросам порядка организации похорон и оформления соответствующих документов для захоронения. Также граждане интересовались, как получить социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение, в какие организации для этого необходимо обратиться.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения, ответы на часто задаваемые вопросы размещены по ссылке. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: +7 (498) 568-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.