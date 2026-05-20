Центр «Горизонт» в Клину проверили перед летними сменами

Межведомственная комиссия 20 мая проверила готовность оздоровительного центра «Горизонт» в Спас-Заулке городского округа Клин к летней кампании. Специалисты оценили условия проживания, безопасность, медобслуживание и организацию досуга. Первые 200 детей приедут в лагерь 30 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к летнему сезону в «Горизонте» длилась несколько месяцев. Для детей оборудованы спальные корпуса, зоны отдыха, игровые площадки, конференц- и актовый залы. Комиссия проверила пищеблок, медицинский кабинет, спортзал, пункт охраны и аварийные выходы, а также осмотрела территорию, включая ограждение и освещение.

«Родители нам доверяют самое дорогое. Они должны быть уверены, что здесь безопасно, интересно, программа продумана, а питание качественное. Чтобы это работало, нужна ежедневная работа», — рассказал директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.

«Спальные места готовы, медицинские локации оборудованы, досуг организован. Спортивная территория, футбольное поле, сцена для творчества — все основные объекты подготовлены. Осталось принять гостей для оздоровления», — отметил начальник окружного управления социального развития №20 министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

Всего за лето в двух лагерях «Горизонта» отдохнут 1500 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.