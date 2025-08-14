Центр допобразования «Эврика» в Раменском готовят к новому учебному году

В Раменском завершается капитальный ремонт отделения дополнительного образования «Эврика», где занимаются 1200 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы в отделении дополнительного образования «Эврика» Гимназии № 2 города Раменское выходят на финишную прямую. Ход работ проинспектировал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

За месяц строительные бригады из более чем 10 специалистов различных профилей выполнили масштабный объем работ. Полностью заменили кровлю — демонтировали старый шифер и установили новую металлочерепицу. Провели реконструкцию входной группы с пандусом и добавили большой навес для защиты от осадков.

Фасад здания просушили от излишней влаги и покрыли фактурной штукатуркой. Отремонтировали и укрепили цоколь, устранив все повреждения. Также выполнили благоустройство территории, включая опиловку аварийно опасных веток деревьев.

По словам главы округа, все работы планируется завершить до 18 августа, чтобы центр был полностью готов к началу учебного года. В «Эврике» занимаются 1200 детей в различных кружках и секциях.

Эдуард Малышев отметил, что ремонтные работы во всех 136 образовательных учреждениях округа завершат до 28 августа, обеспечив детям комфортные условия для обучения в обновленных зданиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.