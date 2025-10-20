Центр «Домашний очаг» в Надыме станет филиалом «Садко» с 2026 года

Центр социального обслуживания «Домашний очаг» в Надыме с 2026 года будет преобразован в филиал центра «Садко» и продолжит предоставлять услуги по реабилитации детей, сообщили в департаменте социальной защиты ЯНАО, сообщает Север-Пресс .

С 2026 года центр социального обслуживания «Домашний очаг» в Надыме станет филиалом центра «Садко» в Надымском районе. Учреждение продолжит оказывать услуги по реабилитации детей, а сотрудники, работающие с детьми, сохранят свои должности.

В департаменте социальной защиты ЯНАО пояснили, что реорганизация позволит расширить спектр методик и оборудования, а также повысить доступность и качество услуг для жителей Надыма и района. В ведомстве подчеркнули, что сокращения коснутся только административно-управленческого и части вспомогательного персонала. Кабинет офтальмолога будет закрыт, а ставки врачей упразднены, так как эта помощь относится к сфере здравоохранения.

«Медицинские учреждения сохраняют за собой функцию диагностики и назначения лечения. Центры соцобслуживания отвечают за реализацию рекомендуемых услуг, включая проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий, в том числе средним медицинским персоналом», — пояснили в департаменте.

В ЯНАО также проведут реорганизацию других учреждений социальной защиты. Центр «Забота» в Тазовском районе присоединят к «Садко», а центры Муравленко, Губкинского и Пуровского района войдут в состав «Гармонии». Учредителем всех объединенных организаций выступает департамент социальной защиты населения округа.