Центр «Авангард» в Подмосковье открыл летний сезон и арт-объект

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 8 июня открыл летний сезон в Подмосковье и представил новый арт-объект к 10-летию проекта «Лагерь настоящих героев», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Главным событием открытия стало празднование юбилея партнерского проекта «Лагерь настоящих героев». В честь десятилетия на территории центра установили символический арт-объект «Планета настоящих героев».

«Десять лет назад мы создали „Лагерь настоящих героев“ — проект, который стал для меня по-настоящему родным и вырос в историю. За эти годы через лагерь прошли тысячи мальчишек и девчонок. Но главное, нам удалось создать атмосферу лагерного братства, которая остается с ребятами на всю жизнь», — поделилась директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

За время работы проекта его участниками стали более 18 тыс. юношей и девушек со всей страны. Центр «Авангард» и лагерь реализуют совместные программы военно-патриотического воспитания.

В этом году летняя кампания пройдет в формате семи тематических смен по 12 дней. Участники пройдут школы гражданской обороны, военного медика, корреспондента, разведчика, а также курсы выживания и туризма. Программа включает подготовку к действиям при чрезвычайных ситуациях, пожаре и угрозе на воде, основы медицинской помощи, военной журналистики, ориентирование и радиообмен.

«В знак этой крепкой дружбы мы открыли новый арт-объект. „Планета настоящих героев“ займет место в парке „Парад планет“ и станет символом нашего единства», — отметила Дарья Борисова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.