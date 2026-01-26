Центр «Авангард» из Подмосковья продолжит патриотические программы в «Артеке» в 2026 году

Делегация центра «Авангард» из Одинцовского округа приняла участие в X международной конференции партнеров детского центра «Артек» и стала победителем конкурса образовательных программ. В 2026 году центр продолжит реализацию патриотических смен в «Артеке», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Делегация учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» из Одинцовского округа участвовала в X Международной конференции тематических партнеров детского центра «Артек», которая прошла с 21 по 24 января. В мероприятии приняли участие более 200 представителей партнерских организаций, которые обсудили развитие образовательных программ в текущем году.

Команда «Авангарда» стала одним из победителей конкурса дополнительных общеразвивающих программ. В прошлом году центр успешно провел первую смену «Авангард — моя траектория» в «Артеке», где участники изучали правила безопасности при обращении с оружием, основы статической стрельбы, тактическую медицину и навыки оказания первой помощи. Программа направлена на формирование характера, воспитание патриотизма и развитие гражданской ответственности. В 2026 году этот опыт будет продолжен.

В ходе конференции делегация ознакомилась с современными образовательными и воспитательными практиками, а также с новыми инфраструктурными проектами «Артека». Участники обсудили вопросы образовательного сотрудничества, обмена опытом и интеграции международных практик. Особое внимание уделили формированию патриотизма, уважения к истории страны и духовным ценностям. Программы смен в 2026 году будут включать мероприятия к Году единства народов России, а приоритетами станут международное сотрудничество и популяризация русского языка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.