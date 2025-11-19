Центр 112 в Подмосковье отметил 11-летие и подвел итоги работы

Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Московской области отметил 11 лет со дня основания 19 ноября. За это время операторы приняли и обработали более 100 млн вызовов, а время реагирования экстренных служб удалось значительно сократить, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Центр 112 был создан постановлением правительства Московской области и стал ключевым элементом региональной системы безопасности. Ежедневно специалисты обеспечивают жителям Подмосковья доступ к экстренной помощи.

За 11 лет работы операторы приняли свыше 100 миллионов обращений. Благодаря внедрению новых технологий среднее время реагирования экстренных служб на комплексные происшествия сократилось на 45% и составляет 31,5 минуты. Время опроса оператора уменьшилось до 22 секунд, а время опроса заявителя до прибытия служб снизилось на 72%.

Система-112 прошла масштабную модернизацию: внедрено более 30 новых функций, включая речевую аналитику, чат-бот, видео-чат, расширенные возможности геолокации и мобильное приложение «112 МО». Для образовательных учреждений появилась функция «тревожной кнопки». Также реализовано СМС-информирование о статусах реагирования и перевод системы на отечественное программное обеспечение.

Инфраструктура системы охватывает весь регион и включает 517 объектов, 906 автоматизированных рабочих мест, основной и резервный центры обработки вызовов. Около 100 специалистов ежедневно поддерживают работу системы и развивают технологическую платформу.

Главная задача центра — предотвращение рисков для населения, сокращение времени реагирования экстренных служб и повышение эффективности помощи людям в сложных ситуациях.

За годы работы центр 112 стал важной частью системы безопасности Подмосковья и продолжает совершенствоваться, обеспечивая надежную и оперативную поддержку жителям региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.