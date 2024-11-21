Центр 112 Подмосковья отметил десятилетний юбилей

19 ноября Государственное казенное учреждение Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» отметило свой десятилетний юбилей, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Мероприятие, собравшее сотрудников центра, стало не только празднованием достижений, но и возможностью оглянуться на пройденный путь, вспомнить о трудностях становления и первых шагах этой важной системы.

За десять лет работы центр 112 стал неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности Московской области, организовывая оперативное реагирование на тысячи экстренных вызовов и координируя действия всех экстренных служб. Сегодня центр 112 Московской области продолжает развиваться и совершенствоваться, внедряя новые технологии и методы работы. Он остается надежным и незаменимым инструментом для обеспечения безопасности и спасения жизней людей в Московской области.

Начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович, выступая перед собравшимися выразил свою благодарность за их ежедневный труд. Он отметил, что 10-летие центра было непростым, но плодотворным периодом.

За достижения работники Центра получили почетные грамоты и благодарственные письма, а также нагрудные знаки «ГКУ МО «Центр 112 10 лет».

«Мы гордимся нашими сотрудниками за их преданность и профессионализм», — в завершении мероприятия отметили руководители учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.