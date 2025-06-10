Целые корзины первых грибов: жители Подмосковья вышли на «тихую охоту»

сегодня в 13:17

Грибы массово пошли в лесах Подмосковья после теплых дождей

Первые грибы появились на территории Московской области из-за жаркой погоды и теплых дождей, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В последние трое суток средняя температура воздуха в Подмосковье превышает норму на 4-5 градусов. А температура подстилающей поверхности достигает 30-35 градусов», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик добавила, что жара и теплые дожди дали толчок для появления первых грибов в Подмосковье.

Как пишет Telegram-канал «Москва сегодня», целые корзины первых грибов уже собирают жители Раменского и Ногинска.