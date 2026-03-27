Целевое обучение в творческих вузах предложили ввести в Подмосковье

Как сделать так, чтобы молодые таланты оставались в родном Подмосковье, чем можно привлечь молодежь в сферу культуры — на встрече активистов «Молодой Гвардии» с молодыми специалистами отрасли были озвучены вполне практичные предложения.

По словам руководителя МГЕР в Московской области Дианы Алумянц, самое ценное, что все эти идеи рождены не в кабинетах, а в живом разговоре между активистами, депутатами и теми, кто каждый день создает атмосферу в домах культуры, библиотеках, музеях.

Одно из предложений — организовать программу стажировок и наставничества для молодых специалистов в ведущих учреждениях культуры региона.

«Это позволит начинающим сотрудникам перенимать опыт у лучших профессионалов и быстрее адаптироваться к работе», — считает Диана Алумянц.

Еще одна инициатива касается региональных мер поддержки для молодых работников культуры в сельской местности. Предлагается ввести частичную компенсацию аренды жилья, льготные кредитные программы на приобретение жилья для специалистов до 35 лет.

«Ну, и третье предложение — это программа целевого обучения. Заключение договоров с абитуриентами творческих вузов с обязательством отработать 3-5 лет в учреждениях культуры региона после выпуска. Это поможет системно восполнять кадровый дефицит и готовить специалистов, ориентированных именно на Подмосковье», — заключила лидер МГЕР в Московской области.

Она сообщила, что выработанные предложения в ближайшее время будут переданы для включения в новую народную программу «Единой России». Жители региона также могут внести свои идеи по развитию культуры и других сфер — для этого работает сайт естьрезультат.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.