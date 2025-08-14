Целая толпа близнецов: фестиваль «Двойное счастье» прошел в Кемерове

Сегодня на бульваре Патриотов в Кемерове состоялся фестиваль «Двойное счастье», где участников ждали захватывающие конкурсы, творческие испытания и незабываемые впечатления. Мероприятие объединило десятки близнецов, сообщает Сiбдепо .

Кемеровский бульвар собрал целую толпу близняшек и обычных горожан, ведь они не могли пропустить редкую возможность увидеть так много близнецов разных возрастов в одном месте.

Каждый участник представлял свой район города, поскольку условием участия было наличие как минимум одной пары близнецов от каждого из восьми районов. Великолепные наряды, оригинальные костюмы и творческие выступления — все старались показать себя во всей красе.

«Пусть мы и одинаковые внешне, но очень разные внутри», — отметил почти каждый участник мероприятия.

На сцене мальчики и девочки, мужчины и женщины исполняли песни, танцевали и даже демонстрировали элементы единоборств, чтобы раскрыть все грани своей индивидуальности.

Среди конкурсантов были и те, кто участвует уже не в первый раз. Например, к фестивалю присоединились сестры-близнецы из Анжеро-Судженска. Они с теплотой рассказывали о своей малой Родине, откуда им пришлось переехать.

«Партами менялись и отвечали друг за друга. Путали всегда, в детском саду одной повязывали бантик, чтобы не путать», — поделились женщины.

В конце фестиваля участники получили памятные подарки, а гости — прекрасное настроение и удачу, ведь, согласно древнеславянской примете, встреча с близнецами приносит везение.