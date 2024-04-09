ЦБ рекомендовал банкам простить долги пострадавшим от наводнений

Центробанк во вторник выпустил рекомендации для кредиторов и страховщиков по работе с гражданами, которые пострадали в результате аномальных паводков, сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Для подобных заявлений не будут требовать полный комплект документов, который можно будет предоставить позднее. Для рассмотрения заявки будет достаточно документов, которые есть «на руках» у человека.

На сегодняшний день право на рассрочку имеют граждане с автокредитами до 1,6 млн рублей, 150 тыс. рублей — кредитных карт и 450 тыс. рублей — по иным кредитам. В случае, если долг превышает установленные лимиты, то регулятор рекомендует кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по собственным программам или в особых ситуациях даже прощать долги.

Помимо этого, ЦБ призвал страховые компании упростить и ускорить урегулирование убытков граждан, пострадавших от паводка, а также дать клиентам отсрочку по платежам за полисы.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России сообщала, что в 39 регионах страны остаются подтоплены около 6,8 тыс. жилых домов. Людям рекомендуют самостоятельно эвакуироваться из зон возможных затоплений.