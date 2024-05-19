«Царьград»: новейшая российская система РЭБ «Тобол» закрыла небо для Лондона

Западная пресса обеспокоена появлением у России новейшей системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол», которая закрыла небо для Великобритании и других европейских государств, сообщает «Царьград» .

Отечественная система способна полностью подавлять спутниковые сигналы. Например, «Тобол» эффективно заглушает связь, которую устанавливают через систему спутникового интернета Starlink.

Британские СМИ пишут, что секретная российская система способна заглушить сигнал спутника или создать на радаре ложную цель. «Тобол» прекрасно себя зарекомендовал в зоне СВО, где бойцы ВС РФ полностью заглушили натовскую технику и сигнал американской спутниковой системы.

Также Запад предполагает, что системы радиоэлектронной борьбы «Тобол» размещены в Калининграде. Так как европейские авиакомпании стали чаще сталкиваться со сбоями в работе навигационного оборудования. Однако работа «глушилок» оправдана большим количеством самолетов-пионов и БПЛА со стороны Польши и Прибалтики.