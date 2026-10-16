«Трусы на месте»: студенты хотят отстранить преподавателя за похабные шутки

Студенты журфака МГУ потребовали отстранить от занятий 75-летнего преподавателя. Мужчина годами отпускает похабные шутки на парах и публикует в ВК фото девушек в мини-юбках и с декольте, сообщает «Осторожно, новости» .

Преподаватель трудится на факультете журналистики МГУ с 2013 года. Студенты рассказали, что все учащиеся знают о его стилистике общения. Преподаватель регулярно отпускает неприемлемые и похабные шутки во время занятий. Он может посоветовать девушкам приходить на зачеты в мини-юбках.

Как отметили очевидцы, однажды педагог подошел к студентке, одетой в свитер с открытыми плечами.

«Он потрогал ее за плечи сзади и сказал: „Будьте аккуратнее, а то укушу“», — пожаловались учащиеся.

На одной из пар мужчина показал студентам снимок девушки в одной майке с глубоким декольте, прикрытом рукой. На другом — «этюд» на водоеме, где обнаженная женщина сидит на стуле, а мужчина держит ее за волосы. Такие работы он показывает регулярно, называя их «интересными идеями для фотографий».

Кроме того, он рассказывает на парах, что был «трижды женат: одна — на 5 лет старше, вторая — на 30 лет младше, третья — младше на 25 лет; подумал, что на 30 многовато».

Преподаватель открыто на странице в соцсети «ВКонтакте» публикует снимки студенток, где виден сексуализированный подтекст. Так, 25 мая он разместил фото девушки, сидевшей на лавке в короткой юбке и расчесывавшей волосы. «Перед зачетом» — подписал он. А в комментариях на фразу знакомого «Зачет» спросил: «Автоматом, да?»

10 июля мужчина выложил снимок девушки в мини-юбке на эскалаторе в метро. На фото видны бедра пассажирки. В комментариях преподаватель восхищался ее «стилем» и «ультрамини», а на вопрос «не забыла ли девушка надеть нижнее белье», написал: «Нет, трусы на месте!»

Ему напомнили, что в России за такие снимки грозит административный арест, на что он заявил, как «странно», что девушка «не на такси ехала».

Студенты пяти групп, у которых он преподает, начали собирать подписи под коллективной жалобой на поведение педагога. Они планируют обратиться к руководству журфака с требованием отстранить мужчину от занятий.

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