Трупы диких кабанов будут искать в Ступине

В городском округе Ступино стартовал месячник «Дикий кабан» по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в местной администрации.

По информации территориального ветеринарного управления № 5, в течение месяца специалисты будут проводить комплекс мероприятий, направленных на защиту свиноводческих хозяйств.

Особое внимание будет уделено обнаружению и исследованию павших диких кабанов, которые являются основными переносчиками вируса АЧС. Ветеринары совместно с представителями администрации проведут рейды по лесам, полям и другим местам обитания диких животных, а также проверят свалки и другие места скопления отходов. От каждого обнаруженного павшего кабана будут отбираться пробы для лабораторных исследований.

Кроме того, специалисты тщательно проверят все сообщения о падеже домашних свиней и проведут обследование территорий на предмет несанкционированных захоронений животных.

Параллельно с этим будет проводиться активная информационная кампания среди населения. Жители округа будут информированы о симптомах АЧС, путях передачи вируса и мерах профилактики. Особое внимание будет уделено важности соблюдения ветеринарно-санитарных правил при содержании домашних животных.

«Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Поэтому мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения ее распространения на территории нашего округа. Мы призываем жителей активно сотрудничать с ветеринарной службой и сообщать о любых подозрительных случаях», — отметили в территориальном ветеринарном управлении № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.