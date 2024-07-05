Трудоголикам дали совет по повышению рабочей эффективности

Важной частью эффективной деятельности является отдых, поэтому трудоголикам нельзя о нем забывать. Более того, трудоголики часто сталкиваются с проблемами здоровья из-за переутомления, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

5 июля отмечается День трудоголиков. Этот день посвящен тем, кто ставит работу выше семьи и близких.

«Устанавливайте границы между работой и личной жизнью, определяя четкий график работы и времени для отдыха. Планируйте время для отдыха и хобби, находя занятия, которые приносят удовольствие и расслабляют», — сказал Мартынов.

Он добавил, что можно практиковать методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные техники, которые помогают снять стресс и напряжение.

«Старайтесь вести здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, правильно питайтесь и уделяйте достаточно времени сну. Общайтесь с близкими людьми и проводите время с семьей и друзьями, так как социальная поддержка поможет вам расслабиться и отвлечься от работы. Признавайте необходимость отдыха как важной части успешной профессиональной деятельности, ведь отдых поможет обрести новые силы и идеи для решения задач», — отметил психолог.

Мартынов разъяснил, что работа без отдыха и/или трудоголизм негативно сказываются на психике и настроении человека.

«Постоянное напряжение и усталость могут привести к чувству изнеможения, раздражительности, апатии и депрессии. Трудоголики часто сталкиваются с проблемами здоровья из-за переутомления, а также испытывают затруднения в установлении и поддержании личных отношений из-за постоянной занятости», — заключил специалист.