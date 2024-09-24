Тротуар на ул Флерова отремонтировали в Дубне в сжатые сроки по просьбе жителей

Тротуар на ул Флерова отремонтировали в Дубне в сжатые сроки по просьбе жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый, ровный асфальт — теперь и на тротуаре улицы Флерова. Ежедневно здесь ходят сотни человек — не только дубненцы, но и туристы. Кроме того, на этих дорожках всегда много юных пешеходов, спешащих в Детскую музыкальную школу. Именно после встречи с ними глава Дубны принял решение о необходимости обновить асфальт.

«Это замечательно, что его наконец-то сделали, потому что мне кажется, что его не ремонтировали лет 50. Ежедневно к нам в школу, на хор сюда ходят почти 300 детей и их родители», — рассказала директор Детской музыкальной школы Дубны Татьяна Дементьева.

«Я была на встрече с главой и там говорили, что надо сделать тротуар. Его сделали хорошо и очень теперь удобно ходить», — отметила ученица Детской музыкальной школы г. Дубны Юлия Носова.

На улице Флерова отремонтировано 415 кв м тротуара. Работы провели в сжатые сроки, не в ущерб качеству и при это максимально бережно, чтобы не повредить корни деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.