Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:49

Тротуар между 2 детсадами благоустроили в пос Красный Октябрь Раменского округа

По просьбе жителей в поселке Красный Октябрь Раменского округа завершилось благоустройство нового тротуара на участке от детского сада № 4 до детского сада № 9. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Общая площадь объекта составила 546 кв. метров.

Работу подрядной организации на всех этапах регулярно инспектировали сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новая пешеходная зона позволит повысить безопасность местных жителей, а также минимизировать риски при передвижении пешеходов к социально-значимым объектам.

Ранее сообщалось, что в центре села Онуфриево городского округа Истра по просьбам жителей завершается благоустройство тротуарно-тропиночной сети. Общая площадь пешеходных дорожек составит более 200 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.