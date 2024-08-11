Тропический лес на стене зоопарка: необычные проекты фестиваля «Лето в Москве»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» на входной группе Московского зоопарка появилась карта джунглей, лесов и других природных ареалов. Она составлена из трав и цветов разных оттенков и формы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для оформления этой необычной стены специалисты использовали порядка 5 тыс. ампельных растений.

Работа была проведена за 10 ночей. Для создания карты использовали южные плектрантусы, пилеи и будры. Кроме того. у главного входа можно увидеть импомею, петхоа, пурпурную иву, многоствольный клен, крылатый бересклет и сосну. Наа вертикальной стене создана имитация реки, благодаря темно-зеленым растениям — равнины и овраги, более светлым — возвышенности и луга.

«Решить эту задачу технически было далеко не просто. Искусственная стена Московского зоопарка — это самостоятельный ландшафтный проект, в который надо было вписать нашу „карту мира“. Для этого мы стали использовать металлическую основу, к сетке крепили карабинами корзинки, а в них вставляли кашпо с цветами и привязывали прочно веревками», — поделилась ландшафтный куратор проекта Кристина Пронь.

Она добавила, что к каждой корзинке специалисты подводили так называемую капельница для орошения.

В рамках фестиваля подобным образом еще оформили поверхность дома на Никитском бульваре, где все дышит поэзией. Для данного проекта использовались петунии, плектрантусы и плющ. Ландшафтные дизайнеры создали лирический образ лепестков на ветру.

Всего на фестивале «Лето в Москве. Сады и цветы» будет реализовано свыше 700 выставочных садов и небольших цветочных объектов.