Троицкий храм в Егорьевске победил во Всероссийском конкурсе «Открыт для всех»

Троицкий храм в селе Саввино Егорьевского округа стал победителем второго этапа всероссийского конкурса «Открыт для всех» в номинации «Архитектурная доступность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Троицкий храм в селе Саввино Егорьевского округа одержал победу во втором этапе конкурса «Открыт для всех», который проводится Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви. В финале за звание самого доступного храма для людей с ограниченными возможностями здоровья также боролись Свято-Троицкий кафедральный собор в Брянске и храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Култаево Пермского края.

Победителя определили 20 января. За месяц голосования в конкурсе приняли участие 76 597 человек, из которых более 45 тысяч отдали свои голоса за подмосковный храм. Это в десять раз больше, чем на первом этапе.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов поблагодарил всех, кто поддержал храм, и отметил, что работа по созданию комфортной и доступной среды в округе продолжается.

В 2024 году Троицкий храм открылся после масштабной реконструкции, а в октябре 2025 года его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Конкурс «Открыт для всех» направлен на выявление лучших инклюзивных практик и выбор шести самых доступных храмов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.