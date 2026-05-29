Троицкая суббота: как правильно провести день поминовения усопших

30 мая православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день верующие молятся обо всех усопших. Поминовение начинается накануне — вечером в пятницу, сообщает журнал «Фома» .

На панихиду нужно подавать записки с именами усопших, а затем помолиться о них вместе со священником во время Божественной литургии в субботу. Записки на панихиду и литургию можно подавать всю предшествующую неделю вплоть до вечера пятницы.

На кладбище правильно ездить после литургии в субботу. Люди украшают могилы ветками березы, однако это не имеет никакого сакрального смысла. Единственная польза, которую человек может принести усопшему — это молитва.

В году всего два дня, когда верующие могут все вместе помолиться о душах умерших — Троицкая и Мясопустная субботы. В эти дни можно заниматься огородами и бытом, если это не идет в ущерб молитве.

