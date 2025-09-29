сегодня в 11:51

Трое застрявших на Эльбрусе из-за перелома у друга альпиниста выбрались живыми

Три альпиниста, которые застряли на Эльбрусе в Кабардино-Балкарской Республике, выжили. Они успешно спустились с горы своими силами, сообщает SHOT .

У одного из любителей экстрима зафиксировали перелом лодыжки. Ему придется долго восстанавливаться.

Другим повезло намного больше. У них обветрились лица из-за сильного ветра. Его скорость доходила до отметки 50 километров в час.

Альпинист поднимался на Эльбрус с двумя напарниками и сломал ногу во время спуска. В результате группа застряла на высоте 5,3 тыс. метров 28 сентября. Они запросили помощь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.