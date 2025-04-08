Трое ветеранов ВОВ удостоены звания почетных жителей городского округа Домодедово

В преддверии 80-летия Победы звания «Почетный гражданин городского округа Домодедово» удостоены трое ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«От всей души поздравляю Евгения Алексеевича Знаменского, Геннадия Михайловича Зюзина и Петра Алексеевича Орлова! Низкий поклон вам, ветераны, за ваш труд в тылу, на поле боя и в тяжелые послевоенные годы, когда шло восстановление страны», — поздравила ветеранов глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Евгений Алексеевич с начала войны пошел на фабрику разнорабочим, был зачислен в пехоту в 1943 году. Принимал участие в освобождении территории Украины, Белоруссии, Польши и боях в Германии, участник штурма Берлина.

Геннадий Михайлович был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Отучился в авиационной школе механиков по эксплуатации самолетов и двигателей. Он обеспечивал надежную работу техники на боевых заданиях.

Петр Алексеевич из военкомата был направлен добровольцем на фронт. Служил в артиллерийском дивизионе 6-го стрелкового полка 49 дивизии. После подготовки был отправлен на фронт в Кабардино-Балкарию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.