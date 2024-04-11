Трое бездомных и больных щенков ищут заботливых хозяев в Луховицах

На данный момент волонтеры активно ищут хозяев, которые не испугаются внешнего вида собак и готовы помочь им. Ранее одна из местных дачниц Татьяна Ч. заметила обессиленную собаку, выкармливающую троих щенков на заброшенном участке рядом с ее владением. Животное было диким, боялось людей и машин.

Женщина сообщила, что щенки еще неагрессивны и тянутся к людям. Возраст малышей составлял всего 1,5-2 месяца, и они находились в больном состоянии — почти лысые, с покрытой волдырями и болячками кожей, очень истощенные. Их мать, несмотря на раненый внешний вид, продолжала заботиться о своих детях.

Дачница решила отвезти одного из щенков к ветеринару, который поставил им диагноз — подкожный клещ и тяжелая форма авитаминоза. Собакам требуется длительное лечение в течение двух месяцев и хорошее питание.

Местная жительница вместе с мужем построили простую будку и пытаются помочь собакам — кормят и лечат найденных животных. Однако пожилая пара осознает, что лечение должно проводиться в домашних условиях. Влажная погода на улице может свести на нет действие препаратов.

Одно объявление в социальных сетях не вызвало большого отклика из-за непривлекательного внешнего вида щенков. Чебрякова рассказала, что несколько сердобольных людей позвонили по объявлению, но предлагали только деньги. Она и ее семья надеются найти заботливых хозяев, которые смогут принять этих собак и помочь им восстановиться.