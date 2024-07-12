Тряпка с бензином или ультразвук: россиянам рассказали, как бороться с кротами

Кроты живут под землей и роют разветвленные норы. Такие животные могут нанести повреждения корневой системе и ухудшить ландшафт, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эти небольшие насекомоядные не так невинны, как может показаться, отмечают эксперты.

Кроты способны нанести серьезный вред дачному участку — создать высокие насыпа на земле, портящие внешний вид участка. Кроме того, такие животные могут переносить различные болезни и паразитов, несущие опасность для растений.

Среди основных способов борьбы с кротами специалисты выделяют ультразвуковые или шумовые устройства, которые можно вставить в землю рядом с кротовыми норами, а также специальные пластиковые конструкции. Колебания последних, в свою очередь, раздражают животных через почву.

Также крота можно заставить уйти с участка с помощью будильника или неприятно пахнущих предметов — тряпки с бензином, тухлых яиц, касторки или кофейной гущи.