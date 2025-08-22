В Московской области представили итоги ежегодного рейтинга учреждений образования. Традиционно он включает «зеленую» и «желтую» зоны — в последней находятся школы, которым еще нужно «подтянуть» отдельные аспекты работы. Количество школ Ленинского округа, находящихся в «зеленой» зоне рейтинга, увеличилось больше, чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Из 18 наших образовательных организаций в топе областного рейтинга — 13, что составляет 72%. В прошлом году такого результата достигли только 26% школ: Володарская, Лопатинская, Видновские гимназия, школа № 7 и художественно-технический лицей. По итогам этого года они также сохранили свои позиции. Кроме того, в числе лучших оказались Видновские школы № 1, 2, 5, 10, 11, образовательный центр „Успех“, Бутовская школа № 2 и Развилковская школа», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Ивана Гетмана.

Он отметил, что при составлении рейтинга школ учитывались итоги ЕГЭ, успехи школьников на олимпиадах, в спорте и творческих конкурсах, профессиональные достижения педагогов, результаты воспитательной работы, востребованность внеурочных занятий и другие критерии. В этом году впервые принимали во внимание внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что рейтинг лучших школ Подмосковья представил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума педагогов, который традиционно проходит в преддверии нового учебного года. Отдельно отмечается, что в регионе не осталось школ, находящихся в «красной» зоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.