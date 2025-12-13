Тринадцать юных реутовчан получили первые паспорта в День Конституции

12 декабря в Реутове состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов тринадцати юным жителям, приуроченная к Дню Конституции. Реутовчан поздравили заместитель главы города Екатерина Отческая, депутаты городского Совета депутатов и представитель Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ирина Корецкая, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребят поддержали их самые близкие люди — родители. Для каждого из них начинается новый жизненный этап, в который они готовы уверенно сделать шаг вперед.

«Сегодня вы получаете паспорт — это будет одно из самых приятных воспоминаний. Таких запоминающихся дней в вашей жизни будет еще много. Паспорт даст вам большие возможности, которые вы можете реализовать в нашей стране. Самое главное — будьте хорошими людьми, учитесь усердно развивайте нашу Россию и становитесь ее достойными гражданами», — обратился к реутовчанам руководитель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко.

Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребятам вручили памятные книги «История государства Российского» Николая Карамзина, Конституцию РФ и значки «Движения первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.