Тридцать пять бахчевых развалов откроются в Балашихе 1 августа

Сезон продажи бахчевых культур официально стартует в Балашихе 1 августа. В городе будут работать 35 отдельно стоящих развалов с арбузами и дынями, рассказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Балашихи Мария Проценко.

Чтобы избежать негативных последствий арбузно-дынного сезона, необходимо соблюдать несколько важных правил. Лучшее время для покупки бахчевых культур — август и сентябрь. Это период их естественного созревания. Кроме того, при покупке следует обращать особое внимание на целостность поверхности плода.

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача России от 2020 года продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть арбуз или дыню. На корке не должно быть трещин, вмятин и других признаков порчи. Настоятельно не советуем приобретать резаные или треснувшие плоды, так как в этом случае резко возрастает риск загрязнения продукта микроорганизмами, которые могут вызвать пищевое отравление», — подчеркнула Мария Проценко.

Также перед употреблением арбузы и дыни рекомендуют тщательно промывать проточной водой с применением моющих средств. А разрезанные плоды нужно хранить в холодильнике. При продаже плодоовощной продукции торговые организации должны выполнять ряд требований.

«Торговые точки по продаже бахчевых должны иметь вывеску с полной информацией юридического лица или предпринимателя с указанием юридического адреса, а также режима работы торговой точки. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на товаре. Объект торговли должен быть оборудован навесом или зонтом. Реализуемые бахчевые нужно хранить на специальных настилах, запрещается на земле», — напомнила Мария Проценко.

Кроме того, торгующие бахчевыми должны иметь при себе книгу жалоб и предложений, личную медицинскую книжку установленного образца и строго соблюдать правила личной гигиены. Места реализации и окружающая их территория должны содержаться в чистоте. В случае, если покупатель остался недоволен качеством арбуза или дыни, он может обратиться в Роспотребнадзор.

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