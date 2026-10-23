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сегодня в 15:13

Три волонтера из Реутова стали лидерами движения «Волонтеры Подмосковья»

Анна Сакулина, Дарья Табарина и Анастасия Левочкина из Реутова успешно прошли региональный отбор конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» в Лобне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» объединил в Лобне 150 активных добровольцев со всей Московской области. Участники представили свои проекты, поделились опытом и рассказали о социальных инициативах, которые реализуют в своих городах.

Реутов представили Анна Сакулина, Дарья Табарина и Анастасия Левочкина. Все три участницы успешно прошли региональный отбор и вошли в число лидеров добровольческого движения Подмосковья.

Впереди их ждут образовательные семинары, новые знания и возможности для реализации собственных инициатив.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.