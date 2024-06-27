Три урока китайского в формате телемоста из Шанхая провели в Подмосковье

Здесь для учеников провели три урока в формате телемоста с учителями китайского языка из Шанхая. К 1 сентября Менделеевская школа подпишет соглашение с одной из китайских школ, чтобы начать курсы по изучению иностранного языка.

«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле месяце с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», — рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.

Также в рамках визита в городской округ госпожа Чжоу познакомилась и с достопримечательностями округа, а именно музейно-выставочным центром «Путевой дворец». Гостью встретили русскими народными песнями и угостили пирогами. Большой интерес вызвала экскурсия по историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.