Три управленца из Подмосковья поборются за звание «Лидера села»

Три участника из Московской области стали финалистами всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Пелевина Вера, Степаненко Дмитрий и Петров Александр вошли в число 150 лучших участников, продемонстрировав высокий уровень знаний, аналитических способностей и управленческого потенциала. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Процесс отбора начался с первого дистанционного этапа — интеллектуального теста, который проверял общий уровень знаний, креативное мышление и аналитические навыки участников. Следующим этапом стал тест мотивации и потенциала, направленный на выявление внутренних качеств и стремлений, связанных с общественно-политической деятельностью.

По итогам данных испытаний отбирались финалисты, которые с 3 по 6 декабря примут участие в очной части в Москве. В финале участникам предстоит решить реальные кейсы из сферы управления, а также представить собственные проекты и предложения перед жюри, что станет важным этапом их профессиональной карьеры.

Цель конкурса — сформировать кадровый резерв с перспективой дальнейшего трудоустройства на территории сельских населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.