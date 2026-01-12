Три тысячи кубов снега вывезли на снежный полигон в Клину

В Клину уже третий день ведутся непрерывные работы по ликвидации последствий небывалого снегопада, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В планах коммунального предприятия «Чистый город» — расчистить лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, затем техника переключится на уборку парковочных пространств и дворовых территорий. На заключительном этапе организация приступит к масштабному вывозу снега на специализированный полигон.

«На борьбу со стихией мы вывели спецтехнику — это фронтальные погрузчики, самосвалы, экскаваторы. За три дня у нас проделана масштабная работа. Мы провели механизированную обработку дворовых территорий, уборку тротуаров, общественных пространств и дорог общего пользования», — рассказал директор МАУ «Чистый город» Александр Янабаев.

На специализированную площадку вывезли порядка 3 тысяч кубов снега. Работа продолжится до полной ликвидации снежной массы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.



«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.