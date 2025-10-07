Три тысячи хвойных деревьев посадили в Балашихе

Экологическая акция по высадке трех тысяч саженцев хвойных деревьев прошла на территории Ногинского лесничества в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было организовано АНО «Зеленое Единство» и фиджитал-пространством Futurione при поддержке администрации городского округа Балашиха и ГАУ МО «Мособллес».

Акция охватила территорию площадью 1,2 гектара. Эковолонтеры из Москвы и Подмосковья под руководством сотрудников Ногинского лесничества высадили молодые сосны в открытый грунт.

«Выбранный участок пострадал от пожара в 2023 году. И теперь, благодаря совместной работе организаторов, партнеров и волонтеров, лес здесь начал возрождаться. Подобные акции способствуют формированию ответственного отношения к природе и будущему планеты», — поделилась заместитель директора Ногинского филиала, лесничий «Мособллес» Нина Ромашкина.

В экологической акции впервые приняли участие сотрудники Futurione. Это первое в России фиджитал-пространство, объединившее физические объекты с цифровыми технологиями в целях развития искусства будущего.

«Идея сохранения природы заложена в концепции нашего фиджитал-пространства в комплексе „Солнце Москвы“ на ВДНХ. Мы объединяем физические объекты с цифровыми технологиями для создания искусства будущего. В одном из залов Futurione создана оранжерея из трех тысяч живых орхидей как символ вдохновения и единения человека с природой», — рассказал основатель Futurione Иван Швайков.

Посадка леса в Ногинском лесничестве стала пятой экоакцией по восстановлению леса, организованной АНО «Зеленое Единство». Всего в рамках социального проекта высажено более 25 тысяч деревьев в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.