Три тыс жителей Домодедова пришли на отчеты администрации о работах за 2024 год

С января по март во всех административных округах и микрорайонах Домодедова проходили отчеты перед населением о проделанной работе за 2024 год. Всего состоялось 16 встреч, которые посетило больше 3 тысяч домодедовцев, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальники территорий рассказали о том, какие изменения произошли в прошлом году, а глава Домодедова Евгения Хрусталева наметила основные планы по каждой территории на 2025 год.

«Спасибо каждому за вопросы, предложения и активное участие в жизни округа. Вместе обсудили развитие микрорайонов и административных округов», — обратилась к жителям Евгения Хрусталева.

Записи всех отчетов находятся в свободном доступе на официальной странице администрации г. о. Домодедово ВКонтакте. Сейчас их уже посмотрели порядка 52 тысяч человек.

В этом году мероприятия прошли в новом формате. После каждого отчета состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации, где все желающие могли задать профильным службам волнующие их вопросы. Поступило больше 1000 обращений. Часть разъяснена на месте, остальное взято в работу на краткосрочную или долгосрочную перспективу.

Многие проблемы, с которыми обращаются жители, решаются на следующий же день.

Так, в микрорайоне Барыбино поступило обращение о неудовлетворительной уборке по адресу: ул. Агрохимиков, д. 6, под. 3. Жительница обратилась напрямую к генеральному директору УК. Он подтвердил, что на следующий же день проведут повторную уборку. А жители д. 3 по улице Корнеева попросили подрезать ветки деревьев вблизи их дома. Заявку сразу же приняло руководство УК и дало поручение исполнителям.

Некоторые вопросы требуют больше времени для решения.

Так, по адресу в Ямском а/о, ул. Связистов, д. 12 асфальт у входной группы находится в неудовлетворительном состоянии. После обращения жителей на место выехала комиссия, работы проведут после установки благоприятной погоды.

Жители села Растуново обратились к руководителю своей управляющей компании на выездной администрации, потому что в их доме по адресу: ул. Заря, д. 13 протекает крыша. Решение нашлось сразу: в начале июня примерно за месяц будет проведен ремонт крыши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.