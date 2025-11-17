Три школы Химок получили федеральный знак качества образования

Сразу три образовательных учреждения Химок вошли в число лучших школ страны. Они были отмечены «Знаком качества образовательных организаций». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Федеральную награду в категории «Высокая культура оценивания» получили:

Гимназия № 9

«Химкинский лицей»

Лицей № 15.

«От всей души поздравляю педагогические коллективы, руководство образовательных учреждений, а также детей и родителей. Наши дети показывают отличные результаты, принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах. В прошлом учебном году у нас было 159 золотых медалистов, 129 серебряных медалистов и 29 стобалльников, шесть из них — выпускники Химкинского лицея», — отметила глава городского округа Елена Владимировна Землякова.

Эта номинация присуждается школам, где особенно прозрачно и объективно выстроена система оценки знаний и налажена качественная обратная связь с учениками и родителями. В федеральном отборе участвовали 970 школ из 80 регионов России.

«Получение федерального знака качества — это не только признание заслуг наших школ, но и подтверждение того, что в Химках выстроена современная, честная и прозрачная система оценивания. Горжусь коллегами, которые каждый день делают образование лучше и справедливее для наших детей», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Проект «Знак качества» был запущен Рособрнадзором в 2025 году и призван поддерживать школы, которые стабильно демонстрируют высокие результаты и развивают культуру объективного оценивания.

«Когда образование становится пространством развития, а не только процессом передачи знаний, такие достижения становятся закономерностью. Высокие результаты химкинских школ показывают, что системная работа, профессиональное единство и стремление к постоянному совершенствованию способны вывести образовательную среду на новый уровень», — отметила депутат Галина Болотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.