Три региона России аномально замерзают четвертые сутки подряд

Рекордные морозы длятся уже четвертые сутки в трех регионах России. Они начались 5 марта, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С четверга в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми были поставлены суточные рекорды минимальной температуры воздуха. В Нарьян-Маре они установились два раза, в Салехарде и Воркуте три.

В Марресале, Усть-Усе и Ухте рекорд был поставлен дважды. 8 марта аномальные морозы не закончились. В Воркуте температура воздуха опускается уже четвертые сутки подряд.

Местами она снижалась до уровня -46 градусов и меньше. В Салехарде были побиты рекорды, которым более 100 лет. Их поставили в промежутке с 1912 по 1915 годы.

