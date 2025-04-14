Три приемные семьи Подмосковья оформили компенсацию за детский отдых онлайн

Приемные семьи в Подмосковье имеют возможность получить поддержку в организации отдыха для своих детей. Эта мера социальной поддержки предоставляется один раз в год и включает в себя компенсацию расходов на путевки, а также альтернативный вариант — материальную помощь на организацию отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Компенсация доступна приемным семьям, которые заботятся о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

«В Дмитровском городском округе 57 приемных семей, в которых воспитывается 155 детей. С начала года выплату оформили 3 семьи, выплата составила 207 тысяч рублей», — сказала начальник социальной защиты Наталья Кондратьева.

Процесс оформления компенсации стал проще благодаря регпорталу госуслуг.

Необходимо следовать этим шагам:

Авторизоваться на регпортале под своей учетной записью госуслуг.

Заполнить форму заявки по ссылке

Прикрепить сканы необходимых документов.

Отправить заявку на проверку.

В ведомстве добавили, что путевка должна быть оплачена с банковского счета приемного родителя, а для верификации могут запросить оригиналы документов.

«Хотели бы выразить огромную благодарность за возможность оформить компенсацию расходов на путевки через региональный портал государственных услуг! Это невероятно удобно и быстро — весь процесс занял совсем немного времени, а результат пришел буквально на следующий день после подачи заявки. Все сделано максимально прозрачно и понятно, каждый этап оформления был интуитивно понятен», — поделилась приемная мама Наталья Сергеевна.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6, чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Дмитров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.