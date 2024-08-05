Три преподавателя из Ленинского округа вошли в топ-100 лучших учителей региона

В Подмосковье составлен список из 100 лучших учителей в 2024 году, среди них три педагога из Ленинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В список лучших учителей Московской области вошли преподаватель английского языка в Видновской школе № 7 Анна Ермакова, учитель истории из Видновского художественно-технического лицея Виктория Мазуряк и педагог истории и обществознания в Видновской гимназии Татьяна Митрофанова», — рассказали в управлении образования администрации Ленинского городского округа.

В пресс-службе отметили, что получившие общественное признание преподаватели получат денежную премию от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в размере 100 000 рублей.

«И Татьяна Николаевна, и Виктория Михайловна, и Анна Викторовна — настоящие профессионалы своего дела, люди, которые посвящают всю свою жизнь передаче знаний будущему поколению и ежедневно стремятся к высоким стандартам в образовании. Поздравляю с этим значимым достижением и желаю дальнейших успехов в педагогическом труде. Пусть ваша работа продолжает приносить радость и удовлетворение, а ваши ученики станут примером того, как качественное обучение способствует формированию сильной и компетентной личности», — скзал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Претендовать на премию в конкурсе могут подмосковные учителя, которые имеют собственные методические разработки по преподаваемому предмету, высокие результаты учебных достижений учеников, а также доказательства эффективности своей работы. Ежегодная премия для лучших учителей Московской области присуждается с 2015 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.