сегодня в 14:07

Три подмосковные команды вышли в финал Всероссийских соревнований по Dota 2

Завершились отборочные соревнования Всероссийского турнира по компьютерному спорту «Боевая арена-5×5-ПОРТ-IT-куб», прошедшие в формате онлайн. В очный финал вышли четыре команды: ksk mon» из Ногинска, tranquility и High QTPG из Электростали, а также команда banda gleba из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования собрали участников из множества городов России, включая Углич, Кириши, Ставрополь, Нестеров, Правдинск, Черняховск, Славянск-на-Кубани, Истру, пос. Свердловский, Калининград, Вологду, Санкт-Петербург, Москву, Давыдово, Химки, Клин, Серпухов, Подольск, Красногорск, Ступино, Пушкино, Долгопрудный и другие.

Очный финал турнира состоится 27 ноября на базе Центра дополнительного образования для детей в Электростали.

Организаторы соревнований выразили благодарность всем участникам за проявленное мастерство, самоотдачу и честную игру.

