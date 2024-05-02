Три почтовых отделения в Подмосковье сменили график работы

Почтовые мини-отделения в Лобне, Одинцове и Пушкине перешли на новый режим работы. Теперь клиенты смогут ежедневно пользоваться услугами «Почты России», а также получать заказы Ozon, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Для удобства клиентов отделения работают по новому графику: понедельник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед.

Актуальный график работы отделений размещен на сайте и в мобильном приложении «Почты России».

Совместный проект «Почты России» и Ozon стартовал в 2021 г. Клиент может выбрать доставку в отделение на стадии оформления покупки на Ozon. На карте в приложении и на сайте маркетплейса такие точки отмечены значком «Почты России».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.