Три педагога из Подольска вышли на федеральный этап конкурса «Воспитатели России»

Педагоги из Подольска Анастасия Илюшина, Наталья Павлова и Ольга Виноградская победили в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и вышли на федеральный уровень, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» подали более 4 тысяч заявок со всей страны. По итогам экспертной оценки определили 1617 победителей, которые выходят на федеральный уровень. Среди них три воспитателя из Подольска.

Старший воспитатель лицея № 1 пос. Львовский Анастасия Илюшина стала лучшей в номинации «Успешный воспитатель». Наталья Павлова из гимназии № 7 признана первой в номинации «Молодые профессионалы». Воспитатель МОУ «Бородино» Ольга Виноградская отличилась в номинации «Лучшая практика взаимодействия детского сада и семьи по вопросам патриотического воспитания детей».

В число призеров регионального этапа конкурса вошли еще два подольских педагога. Инструктор по физической культуре школы № 29 Татьяна Шмелева показала хороший результат в номинации «Лучшая просветительская деятельность семей воспитанников по вопросам здоровьесбережения». Учитель-логопед школы № 18 Светлана Гурцева отмечена в номинации «Творческий педагог — творческие дети».

Впереди у победительниц регионального этапа федеральный уровень, на котором подольчанки в течение двух месяцев до конца ноября будут бороться за звание лучшего воспитателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.