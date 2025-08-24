Три образовательных учреждения Королева вошли в ТОП-100 лучших школ Подмосковья

На Форуме педагогов Подмосковья в Доме правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги ежегодного рейтинга ТОП-100 учебных заведений региона. В него вошли королевские образовательные учреждения: лицей научно-инженерного профиля, гимназия № 9 и лицей № 5, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кроме того, по итогам 2024-2025 учебного года составлен рейтинг лучших образовательных учреждений региона, в который вошли и другие школы Королева: школы № 1, № 2 имени В. Н. Михайлова, № 10, № 20, гимназии № 3 имени Л. П. Данилиной, № 5, № 11, № 17, № 18 имени И. Я. Илюшина, а также лицей № 4 и Российская гимназия.

При формировании рейтинга учитывались результаты единого государственного экзамена, достижения учеников в олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях, профессиональный рост учителей, эффективность воспитательной работы, популярность дополнительных занятий и многое другое.

Система образования Королева стабильно демонстрирует высокие результаты и занимает лидирующие позиции в рейтингах школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.