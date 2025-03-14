Три новые линии производства запустили на химзаводе Подмосковья

Ступинский химический завод завершил реализацию инвестиционного проекта, в рамках которого на предприятии запущены три производственные линии: две линии по выпуску косметической и санитарно-гигиенической продукции и одна линия по нанесению термоэтикеток, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новую территорию с экскурсией посетил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

В запуск трех производственных линий было инвестировано порядка 586 млн рублей. Реализация инвестпроекта позволила увеличить объем производства до 175 млн штук в год, а также создать на предприятии новые рабочие места.

В общей сложности предприятие выпускает более 130 наименований товаров бытовой химии.

Начиная свою историю от артели, которая производила стеклянную тару в 20-х годах прошлого века, Ступинский химический завод развился в настоящее время до четверки крупнейших в стране производств бытовой химии. Предприятие работает в режиме полного цикла. Завод выпускает как сами моющие средства, так и крышки, флаконы и этикетки к ним.

«Сегодня посетил Ступинский химический завод. Из года в год предприятие растет, расширяется и наращивает мощности. Руководство завода приобрело новые территории в черте города, где построили дополнительные производственные линии, складские помещения. Это позволило создать новые рабочие места, для работников идет строительство общежития. Химзавод — промышленное предприятие, поставляющее свою продукцию во все регионы России», — отметил Сергей Мужальских.

Для удобства сотрудников завод строит общежитие. Сейчас там идет реконструкция, и в 2025–2026 годах оно должен быть готово. Общежитие будет рассчитано на проживание 320 человек.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.