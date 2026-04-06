Три небанальных рецепта пасхального кулича, которые затмят классику
Фото - © Медиасток.рф
Фисташковый, цитрусовый и шоколадный варианты позволяют переосмыслить пасхальный кулич без потери вкуса, сообщила РИАМО кулинарный эксперт, блогер Светлана Бахлина.
Фисташковый кулич с белым шоколадом
Ингредиенты:
- мука – 400г;
- молоко – 180мл;
- сахар – 120г;
- яйца – 3шт;
- сливочное масло – 100г;
- сухие дрожжи – 7г;
- фисташковая паста – 80г;
- белый шоколад – 100г;
- щепотка соли.
«Теплое молоко надо смешать с дрожжами и частью сахара, оставить на 10 мин. Добавить яйца, оставшийся сахар, растопленное масло и фисташковую пасту. Вмешать муку и соль, замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте на 1-1,5 ч. Затем добавляем кусочки белого шоколада, разложить по формам и дать подняться еще 30 мин. Выпекать при 170°C около 35-40 мин. Готовый кулич можно покрыть глазурью и посыпать фисташкой», – рассказала Бахлина.
Цитрусовый кулич с оливковым маслом
Ингредиенты:
- мука – 350г;
- яйца – 3шт;
- сахар –130г;
- оливковое масло – 100мл;
- молоко – 120мл;
- сухие дрожжи – 7г;
- цедра апельсина и лимона;
- ваниль;
- щепотка соли.
«Надо смешать теплое молоко с дрожжами и сахаром, оставить до появления пены. Добавить яйца, масло, цедру и ваниль. Постепенно вмешать муку и соль. Замесить тесто и оставить подниматься на 1-1,5 час. Разложить по формам, дать подойти и выпекать при 170°C 35-40 мин. После остывания покрыть легкой лимонной глазурью. Кулич получается влажным и очень ароматным», – отметила блогер.
Шоколадный кулич с апельсином и пряностями
Ингредиенты:
- мука – 380г;
- какао – 30г;
- сахар – 140г;
- яйца – 3шт;
- молоко – 150мл;
- сливочное масло – 100г;
- дрожжи – 7г;
- апельсиновая цедра;
- корица – 1ч.л.;
- мускатный орех – щепотка;
- цукаты апельсина – 100г.
«В теплом молоке растворить дрожжи и немного сахара. Добавить яйца, растопленное масло, какао, специи и цедру. Вмешать муку и замесить тесто. После подъема добавить цукаты, разложить по формам и оставить еще на 30 мин. Выпекать при 170°C около 40 мин. Готовый кулич можно пропитать апельсиновым сиропом и покрыть шоколадной глазурью», – резюмировала эксперт.
