Три небанальных рецепта пасхального кулича, которые затмят классику

Фисташковый кулич с белым шоколадом

Ингредиенты:

мука – 400г;

молоко – 180мл;

сахар – 120г;

яйца – 3шт;

сливочное масло – 100г;

сухие дрожжи – 7г;

фисташковая паста – 80г;

белый шоколад – 100г;

щепотка соли.

«Теплое молоко надо смешать с дрожжами и частью сахара, оставить на 10 мин. Добавить яйца, оставшийся сахар, растопленное масло и фисташковую пасту. Вмешать муку и соль, замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте на 1-1,5 ч. Затем добавляем кусочки белого шоколада, разложить по формам и дать подняться еще 30 мин. Выпекать при 170°C около 35-40 мин. Готовый кулич можно покрыть глазурью и посыпать фисташкой», – рассказала Бахлина.

Цитрусовый кулич с оливковым маслом

Ингредиенты:

мука – 350г;

яйца – 3шт;

сахар –130г;

оливковое масло – 100мл;

молоко – 120мл;

сухие дрожжи – 7г;

цедра апельсина и лимона;

ваниль;

щепотка соли.

«Надо смешать теплое молоко с дрожжами и сахаром, оставить до появления пены. Добавить яйца, масло, цедру и ваниль. Постепенно вмешать муку и соль. Замесить тесто и оставить подниматься на 1-1,5 час. Разложить по формам, дать подойти и выпекать при 170°C 35-40 мин. После остывания покрыть легкой лимонной глазурью. Кулич получается влажным и очень ароматным», – отметила блогер.

Шоколадный кулич с апельсином и пряностями

Ингредиенты:

мука – 380г;

какао – 30г;

сахар – 140г;

яйца – 3шт;

молоко – 150мл;

сливочное масло – 100г;

дрожжи – 7г;

апельсиновая цедра;

корица – 1ч.л.;

мускатный орех – щепотка;

цукаты апельсина – 100г.

«В теплом молоке растворить дрожжи и немного сахара. Добавить яйца, растопленное масло, какао, специи и цедру. Вмешать муку и замесить тесто. После подъема добавить цукаты, разложить по формам и оставить еще на 30 мин. Выпекать при 170°C около 40 мин. Готовый кулич можно пропитать апельсиновым сиропом и покрыть шоколадной глазурью», – резюмировала эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.