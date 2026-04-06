Три небанальных рецепта пасхального кулича, которые затмят классику

Фисташковый, цитрусовый и шоколадный варианты позволяют переосмыслить пасхальный кулич без потери вкуса, сообщила РИАМО кулинарный эксперт, блогер Светлана Бахлина.

Фисташковый кулич с белым шоколадом

Ингредиенты:

  • мука – 400г; 
  • молоко – 180мл;
  • сахар – 120г;
  • яйца – 3шт;
  • сливочное масло – 100г; 
  • сухие дрожжи – 7г; 
  • фисташковая паста – 80г;
  • белый шоколад – 100г; 
  • щепотка соли.

«Теплое молоко надо смешать с дрожжами и частью сахара, оставить на 10 мин. Добавить яйца, оставшийся сахар, растопленное масло и фисташковую пасту. Вмешать муку и соль, замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте на 1-1,5 ч. Затем добавляем кусочки белого шоколада, разложить по формам и дать подняться еще 30 мин. Выпекать при 170°C около 35-40 мин. Готовый кулич можно покрыть глазурью и посыпать фисташкой», – рассказала Бахлина.

Цитрусовый кулич с оливковым маслом

Ингредиенты:

  • мука – 350г;
  • яйца – 3шт;
  • сахар –130г;
  • оливковое масло – 100мл;
  • молоко – 120мл;
  • сухие дрожжи – 7г;
  • цедра апельсина и лимона;
  • ваниль;
  • щепотка соли.

«Надо смешать теплое молоко с дрожжами и сахаром, оставить до появления пены. Добавить яйца, масло, цедру и ваниль. Постепенно вмешать муку и соль. Замесить тесто и оставить подниматься на 1-1,5 час. Разложить по формам, дать подойти и выпекать при 170°C 35-40 мин. После остывания покрыть легкой лимонной глазурью. Кулич получается влажным и очень ароматным», – отметила блогер.

Шоколадный кулич с апельсином и пряностями

Ингредиенты:

  • мука – 380г;
  • какао – 30г;
  • сахар – 140г;
  • яйца – 3шт;
  • молоко – 150мл;
  • сливочное масло – 100г;
  • дрожжи – 7г;
  • апельсиновая цедра;
  • корица – 1ч.л.;
  • мускатный орех – щепотка;
  • цукаты апельсина – 100г.

«В теплом молоке растворить дрожжи и немного сахара. Добавить яйца, растопленное масло, какао, специи и цедру. Вмешать муку и замесить тесто. После подъема добавить цукаты, разложить по формам и оставить еще на 30 мин. Выпекать при 170°C около 40 мин. Готовый кулич можно пропитать апельсиновым сиропом и покрыть шоколадной глазурью», – резюмировала эксперт.

