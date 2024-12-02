Три медали взяли люберчане в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Две серебряные и одну бронзовую медали завоевали люберчане в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серебро в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» завоевал студент Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина Александр Меликян (эксперт-наставник — Алексей Щекочихин). В компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» также серебро получил Михаил Кокая, студент Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина (эксперт-наставник — Елена Щекочихина, тренер — Николай Майстренко). Бронзовая медаль в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (юниоры) досталась Даниилу Борисову (гимназия № 56) (эксперт-наставник Алексей Шулаев).

Кроме того, подмосковные ребята не только вошли в топ-10 регионов-флагманов профессионального образования, но и заняли командное III место в общем медальном зачете среди субъектов РФ, завоевав 22 медали.

Всего же в соревнованиях приняли участие более 900 лучших специалистов страны. Состязания проходили по 55-ти компетенциям — для студентов среднего профессионального образования и по 20-ти — для юниоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.