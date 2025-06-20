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Три лобненских школьника набрали высший бал ЕГЭ по математике

Выпускники городского округа Лобня сдали единые государственные экзамены. В этом году ЕГЭ сдавали 143 ученика на территории двух школ: СОШ № 7 и СОШ № 10. На данный момент стали известны результаты по некоторым предметам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сразу три выпускника набрали 100 баллов по математике. Это лицеист Дмитрий П. (учитель — Ольга Алексеевна Коржова) и ученики СОШ № 9 Варвара Л. И Александр К. (учитель — Надежда Николаевна Фокина).

«Добиться высокого результата учащимся помогли усердная подготовка и регулярная практика, поддержка опытных преподавателей и индивидуальных подход, а также умение мыслить нестандартно и сохранять хладнокровие на экзамене», — отметили в управлении образования администрации городского округа.

Напомним, узнать результаты экзамена выпускники могут: на официальном портале Рособрнадзора, в личном кабинете Регионального центра обработки информации, а также в своей школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.