Три киоска с шаурмой демонтировали в Орехово-Зуевском округе в сентябре

С начала сентября в городе Орехово-Зуево и деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа демонтированы три киоска с шаурмой, деятельность которых была организована с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Киоски с шаурмой по-прежнему пользуются популярностью у некоторых жителей нашего городского округа. Но удобный перекус на ходу не всегда безопасен для здоровья. Такой вывод сделали сотрудники администрации городского округа по итогам мониторинга правомерности размещения киосков по изготовлению продукции общепита», — отметила заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова.

Антисанитария, отсутствие элементарных условий для личной гигиены, хранение скоропортящихся продовольственных товаров вне холодильников — вот только небольшой список выявленных нарушений.

«Кроме того, за прилавками объектов стояли иностранные работники, что запрещено законодательством», — добавила Ирина Говорова.

Информация о всех выявленных нарушениях была направлена для принятия мер в Роспотребнадзор и полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.