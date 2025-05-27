Три двора благоустраивают на территории Малино-1 в Ступине

На территории Малино-1 в Ступине комплексно благоустраивают три двора. Ход работ проинспектировал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По проекту дворовые проезды, подходы к подъездам заасфальтируют, установят лавочки, урны, расширят парковку, проведут озеленение.

Для маленьких жителей установлен детский комплекс площадью 200 кв. м с ярким безопасным прорезиненным покрытием и игровыми элементами. Для подростков смонтирован воркаут площадью 100 кв. м.

По программе «Светлый город» благоустроенную территорию оснастили новыми современными светильниками.

По словам главы округа, все работы по благоустройству будут завершены к 15 июня.

«В этом году по областной программе благоустроим 8 дворовых территорий в округе. Они расположены как в городе, так и в сельской местности. В перечень работ входят асфальтирование проездов, расширение парковки, озеленение, установка лавочек и урн», — отметил Мужальских.

Жители территории Малино-1 задали и обсудили с руководителем муниципалитета волнующие их вопросы. Среди них — капитальный ремонт многоквартирных домов, уборка подъездов, деятельность управляющей компании. Обращения граждан приняты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.