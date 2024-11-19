Тревел-блогер уступила место у окна в самолете мигрантке с дочкой

Блогер с трудом купила место у окна в самолете, а потом уступила его мигрантке

Тревел-блогер Наталья поделилась необычным опытом во время рейса Екатеринбург-Москва. Она с трудом смогла забронировать место у окна, необходимое для фотографий родного города. Однако, когда она села в самолет, обнаружила, что ее место занято мигранткой с дочкой, сообщает «Царьград» .

Вместо паники Наталья решила подойти и показать свой посадочный талон, надеясь на мирное разрешение конфликта. Женщина, виновато улыбнувшись, освободила место, даже помогла с рюкзаком.

Несмотря на это, Наталья чувствовала себя неловко из-за девочки, которая хотела посмотреть виды из иллюминатора. Когда самолет начал снижаться, она заметила, как маленькая пассажирка тянется к окну.

«Тут мое сердце не выдержало, и я предложила девочке поменяться местами. Как же она обрадовалась!», — рассказала блогер.

После полета она испытывала смешанные чувства: сомневалась, правильно ли поступила, отказавшись сесть на свободное место изначально. Она размышляла, почему мама девочки не позаботилась о заранее забронированных местах, и задавалась вопросом о своей вине в этой ситуации.