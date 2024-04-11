Третья попытка запуска ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоится 11 апреля

Государственная комиссия дала разрешение на третью попытку запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

«Сегодня на космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения "Ангара-А5″ допущена к заправке и пуску», — сказал он.

Старт будут произведен в 12:00 по Москве с площадки 1А.

Изначально предполагалось, что запуск состоится в полдень 9 апреля, однако за две минуты до назначенного времени автоматика дала команду «отбой пуска» по причине сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока.

На следующий день была произведена вторая попытка запуска, но и в этот раз была зафиксирована ошибка.